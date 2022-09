Kirchen-Reformen zu Sexuallehre: Große Differenzen bei NRW-Bischöfen

Helmut Dieser, Bischof von Aachen

Unter anderem Aachens Bischof Helmut Dieser hatte das Papier vorgestellt und eindringlich um Zustimmung gebeten. In einem Interview der ZEIT-Beilage "Christ und Welt" hatte er unter anderem Homosexualität als "gottgewollt" bezeichnet und damit die traditionelle katholische Lehre in Frage gestellt. Der Erzbischof und die drei Weihbischöfe seines Nachbarbistums Köln erklärten sich jedoch bei der Versammlung in Frankfurt ausdrücklich kritisch zu dem Papier.

Zwei-Drittel-Mehrheit unter Bischöfen verfehlt

Zunächst hatte es nach einer klaren Zustimmung zu dem Papier ausgesehen. Zwar ging Kölns Weihbischof Schwaderlapp vor der Entscheidung auf Distanz, insgesamt schwiegen die Kritiker aber. So kam es zum Eklat: 82 Prozent der rund 200 anwesenden Delegierten einschließlich der Bischöfe stimmten für eine Annahme, jedoch nur rund 60 Prozent der Bischöfe. Damit war die nötige Zweidrittel-Mehrheit verfehlt.