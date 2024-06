KI leitet neue Ära in der Landwirtschaft ein

Besuch im Stall des Landwirtschaftszentrums "Haus Düsse" in Bad Sassendorf. Hier stehen schwarz-weiß gefleckte Kühe brav nebeneinander und kauen Heu. Ein ganz normaler Kuhstall - auf den ersten Blick zumindest. Wer nach oben schaut, sieht viele kleine Kameras, die auf die Tiere gerichtet sind.

KI im Kuhstall

Katharina Dahlhoff ist hier die Leiterin der Abteilung Digitalisierung und erklärt, was es mit der Überwachung auf sich hat. " Die Kameras zeichnen nicht nur die Stallumgebung, sondern vor allem die Kühe auf. Sie können erkennen, was die Tiere machen ." Dabei kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz, denn zusätzlich zu der Dauerüberwachung bewertet die Technologie anhand der Bilder auch, was die einzelnen Tiere für einen Eindruck machen.

Auf einen großen Monitor, der mitten im Stall aufgebaut ist, kann man die Strecken zurückverfolgen, die die Tiere in ihrem Laufstall gehen.

"Man sieht, wann sie fressen oder wann sie zum Melken gehen. Das System erkennt, wie aktiv eine Kuh ist." Katharina Dahlhoff, Landwirtschaftzentrum Haus Düsse

Hat ein Tier Fieber oder frisst es zu wenig, bekommt der Landwirt einen Hinweis. Sensoren am Halsband messen, wie oft eine Kuh das Futter wiederkäut. Ein Sensor im Magen misst die Körpertemperatur und registriert, wie viel ein Tier frisst und trinkt. Eine Menge an Daten, die da ausgewertet werden. " Die genauen Datenmengen und auch die Verläufe zu erkennen, das ist eben das, was die KI doch besser kann ."

KI belauscht die Schweine

KI-Forschung im Schweinestall