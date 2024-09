Trotz Paralympics-Begeisterung: Bei der Inklusion ist noch viel Luft

" Die Breite ist wichtig, um an die Spitze zu kommen ", sagte Sina Eghbalpour, die an der Katholischen Hochschule NRW in Aachen zum Thema "Inklusion und Sport" lehrt, dem WDR. Das heißt übersetzt: Wer sich über viele Medaillen bei den Paralympics freuen will, muss den Breitensport fördern.

Ein Zusammenhang, der auch der Politik klar zu sein scheint. So hat die Landesregierung NRW im Herbst 2019 einen Landesaktionsplan beschlossen, der Sport und Inklusion in NRW voranbringen soll und sich vielen Bereichen widmete: Öffentlichkeit herstellen, Übungsleiter qualifizieren, Trainerausbildungen für Menschen mit Behinderungen öffnen, Barrieren abbauen - in den Köpfen und auf dem Weg zu den Sportstätten.