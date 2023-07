NATO-Gipfel: Warum wir es mehr wie Litauen machen sollten | MEINUNG

Zurück in Köln finde ich es noch immer etwas seltsam. Zwar hängen und kleben auch in meinem Stadtviertel politische Botschaften. Aber nicht etwa " Kölle für Kiew ", sondern meist " Woman. Life. Freedom " - das Motto der iranischen Protestbewegung. Sicher, auch das ist wichtig. Aber der Krieg in der Ukraine wirkte auf einmal wieder so weit weg.

Schon lange vor dem Einmarsch in die Ukraine hatten die Litauer uns vor Russland gewarnt. Und sie haben bereits an der Unabhängigkeit von Moskau gearbeitet, als bei uns noch fleißig Rohre für die Gas-Pipeline Nord Stream 2 verlegt wurden. Bereits 2014, im Jahr der Krim-Besetzung, ging in Litauen ein Flüssiggas-Terminal an den Start. Sie wissen ja, wann wir mit dem " Deutschland-Tempo " gestartet sind.

Abhängigkeit von China als Sicherheits-Risiko

Die gute Nachricht: Wir können uns von Litauen auch etwas für die Zukunft abschauen. Nämlich, so einen Fehler wie mit Russland kein zweites Mal zu machen. Und da kommt China ins Spiel.

Denn was wäre, wenn das chinesische Militär tatsächlich Taiwan angreift? Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel ja als Teil Chinas. Und Staatschef Xi scheint fest entschlossen, diesen Anspruch notfalls auch mit Militärgewalt durchzusetzen. Wie gut würde unsere Wirtschaft die Folgen verkraften - etwa mit unseren Autobauern, die bis zu 40 Prozent ihres Absatzes auf dem chinesischen Markt machen?

Die Politik spricht immer wieder vom " De-Risking " von China. Doch das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kam neulich bei einigen Rohstoffen, chemischen Grundstoffen und elektronischen Bauteilen zum Schluss: Keine Diversifizierung sichtbar, im Gegenteil. Und Litauens Außenminister Landsbergis sagte mir, wie unser Vorgehen gegenüber China auf ihn wirkt: Als würden wir das nächste Nord Stream 2 bauen.

Litauen war nicht so abhängig von China wie wir - und hat das noch weiter reduziert. Der Auslöser: Als bisher einziger Staat in der EU hatte man Taiwan erlaubt, in Litauen eine Vertretung unter eigenem Namen zu eröffnen. Das reichte schon, um von China mit politischem Druck und Wirtschaftsstrafen überzogen zu werden.

Doch Litauen mit gerade mal 2,8 Millionen Einwohnern hat gegenüber der undemokratischen Wirtschaftsmacht China nicht klein beigegeben. Und es hat funktioniert. Auch wenn sich das nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen lässt, eine Scheibe abschneiden könnten wir uns schon.