Ehrenamtliches Engagement stärken

Finanzielle Vorteile bringt die Aufnahme in die Liste nicht. Allerdings erhält man eine Urkunde und darf ein Unesco-Siegel führen. " Die Beteiligten empfinden da natürlich Stolz und es gibt ihnen Motivation ", so der Juryvorsitzende Johannes Lierenfeld zum WDR . Die Kulturerbe-Liste wird in NRW seit 2014 geführt. Sie soll laut Kulturministerium die Sichtbarkeit der kulturellen Vielfalt verbessern und das ehrenamtliche Engagement stärken.