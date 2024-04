Verband der Frauenärzte weist Kritik zurück

Schwartze sagt etwas drastischer, dass " junge Frauen ohne Not in Angst und Schrecken versetzt " werden, was der Berufsverband der Frauenärzte vehement zurückweist. Dem Verband zufolge handele sich um eine umfassende Ultraschall-Untersuchung von Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcken und Harnblase. Diese sei etwa bei übergewichtigen Frauen über eine Tastuntersuchung hinaus vorteilhaft, sagt Frauenärztin Julia Kühl aus Düsseldorf: " Weil es Strukturen sichtbar macht, die ich mit den Händen nicht beurteilen kann ".

Der IGeL-Monitor stützt indes die Skepsis Schwartzes: Es fehlt demnach an Hinweisen auf einen Nutzen dieser Ultraschalluntersuchung. Patienten und Patientinnen können sich online via IGeL-Monitor über das jeweilige Selbstzahler-Angebot ihres Arztes informieren. Letztlich müsse der Patient sich den Sinn der IGeL-Leistungen vom Arzt genau erklären lassen, so Christina Sartori.