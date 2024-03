Das ist ein Anteil von 35,2 Prozent. Damit sei der Wert in der zweiten Jahreshälfte 2023 um sechs Prozentpunkte angestiegen - ein Plus von 530.000 Haushalten. Vor zwei Jahren habe der Glasfaser-Anteil in NRW nur etwa halb so hoch gelegen, das teilte das Landeswirtschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mit.

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne)

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur von den Grünen wertete die Fortschritte als " ein wichtiges Signal für die digitale Transformation in unserem Land ".

Schnelles und stabiles Internet

Ein Vorteil der Glasfaser-Anschlüsse: Die Verbindung ist nicht nur schnell, sondern auch stabil. Während bei Alternativtechnologien die Übertragungsgeschwindigkeit in den Keller gehen kann, wenn auch die Familienmitglieder, Mitbewohner oder Nachbarn im Netz surfen, kommt Glasfaser mit Nachfragespitzen gut zurecht.

Telekom führend beim Glasfaser-Ausbau