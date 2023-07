15. Juli: EU führt Gedenktag für Klimaopfer ein

An diesem Tag solle künftig an Klimaopfer in Europa und darüber hinaus gedacht werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Dies geschehe auch, um "das Bewusstsein für konkrete Schritte zu schärfen, die die Menschen auf ihrer Ebene unternehmen können, um Katastrophen zu verhindern und besser auf Klimakatastrophen vorbereitet zu sein".

200 Menschen verloren ihr Leben

Am 15. Juli 2021 kamen bei Flutkatastrophen in Deutschland und Belgien mehr als 200 Menschen ums Leben. Hunderte verloren ihr Zuhause. Der neue Gedenktag wurde mit einer Erklärung verbindlich gemacht, die auch Vertreter des Europaparlaments und der EU-Mitgliedsstaaten unterzeichneten.