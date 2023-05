Schon wieder Streik? Warum die Gewerkschaft das Angebot der Bahn nicht annimmt

Die GDL unter ihrem Chef Claus Weselsky vertritt vor allem die Interessen der Lokführerinnen und Lokführer bei der Bahn. Weselsky ist für ein hartes Auftreten in Tarifkonflikten und häufige Warnstreiks bekannt. Doch noch ist es einige Monate hin, bis die Friedenspflicht für die GDL zum November ausläuft und auch dort über einen neuen Tarifvertrag verhandelt wird.

Demnächst unbefristete Streiks?

Zurück zur EVG : Weitere Verhandlungen, wie aktuell von ihr gefordert, lehnt die Bahn bislang ab. Insofern dürfte es zu einem erneuten Warnstreik kommen – " voraussichtlich Anfang nächste Woche ", so die Einschätzung von Krüger.

Denkbar wäre auch ein Warnstreik rund um Fronleichnam – ein Feiertag, der in der kommenden Woche traditionell auf einen Donnerstag fällt und an dem wegen des Brückentags am Freitag viele einen Kurzurlaub planen.