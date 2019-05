CDU trifft sich vor Europawahl zu Landesparteitag

Die nordrhein-westfälische CDU kommt am Samstag (04.05.2019, ab 14 Uhr) in Düsseldorf zu einem Landesparteitag zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die Europawahl am 26. Mai. Gastredner ist EVP -Spitzenkandidat Manfred Weber ( CSU ). Auch der CDU -Landesvorsitzende und Ministerpräsident Armin Laschet wird zu den 676 Delegierten sprechen.