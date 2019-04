Europa-Wahlkampfauftakt von CDU und CSU in Münster

Mit einer gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung in Münster starten CDU und CSU am Samstag (27.04.2019) offiziell die "heiße" Phase ihres Wahlkampfes zur Europawahl. In der Halle Münsterland werden rund 1.000 Gäste erwartet, darunter viel Polit-Prominenz aus Berlin, München und Brüssel. Noch ist die Veranstaltung nicht ausgebucht.