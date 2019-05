Landeswahlleiter: Wahlbrief muss jetzt in die Post

Alle Optionen, bis Sonntag zu wählen

Im Bundesgebiet kann der hellrote Wahlbrief kostenfrei mit der Deutschen Post zurückgesandt werden. Spätestens am Donnerstag (23.05.2019) sollte der Wahlbrief im Briefkasten sein. Wer den Gang zum Briefkasten verpasst hat, kann seinen Wahlbrief noch bis zum Wahlsonntag um 18.00 Uhr direkt bei seiner Heimatgemeinde abgeben.

Kurzentschlossene haben den Angaben zufolge die Möglichkeit, noch bis Freitag (24.05.2019, 18.00 Uhr) Briefwahlunterlagen beim Wahlamt ihrer Kommune zu beantragen.

Und ganz wichtig: Wer nicht per Brief wählt, kann am Sonntag auch ganz klassisch in den Wahllokalen von 8 bis 18 Uhr seine Stimme abgeben.

Stand: 21.05.2019, 15:12