Symbolbild: Wahlkabine

Wer jedoch lieber das echte Wahlkabinen-Feeling haben will, muss nicht auf den behördengrauen Kasten verzichten. In den Rathäusern und in den Wahlämtern besteht die Möglichkeit zur Briefwahl vor Ort. Dafür geht man mit Wahlbenachrichtigung und Personalausweis oder Reisepass ins Wahlamt oder zuständige Rathaus. Die Briefwahlunterlagen können dann vor Ort in einer Kabine ausgefüllt, eingetütet und abgegeben werden.

Online-Anträge

In vielen Städten wie zum Beispiel Hamm, Unna oder Wegberg (Kreis Heinsberg) können die Briefwahlunterlagen auch online beantragt werden. Die Seiten sind noch nicht alle freigeschaltet, was aber wohl in den nächsten Tagen geschehen wird.

Für Traditionsbewusste

Das volle Wahlritual - mit Wahllokal in der Grundschulen-Turnhalle und Plausch mit den Nachbarn nach der Stimmabgabe - gibt es am Wahlsonntag, dem 26. Mai.

Die Wahlbenachrichtigung erleichtert den ehrenamtlichen Wahlhelfern die Arbeit, ist aber nicht zwingend nötig. Wer die Benachrichtigung verkramt hat, braucht nur Personalausweis oder Reisepass vorzulegen und kann wählen.