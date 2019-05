Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn hat trotz einer mehrtägigen Zwangspause bei der Europawahl einen Abrufrekord aufgestellt. Bis zur Schließung der Wahllokale in Deutschland am frühen Sonntagabend (26.05.2019) wurden bei dem Online-Tool zum Vergleich von Parteiprogrammen 9,7 Millionen Nutzungen gezählt, wie ein Sprecher der Bundeszentrale sagte.

Einen abschließenden Wert will die Bundeszentrale am Montag veröffentlichen. Bei der Europawahl 2014 wurde der Wahl-O-Mat 3,9 Millionen Mal genutzt.