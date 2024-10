Petitionsübergabe "AfD-Verbot prüfen" • Eine Petition mit 860.000 Unterschriften zum Thema "AfD-Verbot prüfen!" wird heute in Berlin an vier Bundestagsabgeordnete von CDU , SPD , Grüne und Linke übergeben. Die Parlamentarier planen, einen gemeinsamen Antrag in den Bundestag einzubringen, der ein Prüfverfahren für ein Verbot der AfD beim Bundesverfassungsgericht fordert. Auf den Weg gebracht haben die Petition Renate Voigt (Omas gegen Rechts) und Thomas Laschyk (Volksverpetzer).

Deutscher Klimatag heute in Berlin • In Berlin kommen heute Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zum Deutschen Klimatag zusammen. Veranstalter ist die Klima-Allianz Deutschland. Zugleich wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die ersten sogenannten Klimaschutzverträge übergeben. Ausgewählte Industrieunternehmen sollen mit insgesamt vier Milliarden Euro gefördert werden, um auf klimafreundliche Produktion umzustellen.

Flex-Taxen sollen ländlichen Raum aufwerten • In Verl und Harsewinkel gibt es ab heute ein neues Verkehrsangebot. Das Besondere bei dem Modellprojekt: Taxen ergänzen den Bus-Verkehr. Das sogenannte Flex-Taxi kommt zum Einsatz, wenn kein Linienbus fährt. Bürger können das Taxi flexibel anfordern und werden an Bus- oder bestimmten Haltepunkten abgeholt. Die Fahrt kostet so viel wie mit dem Bus auch. Das Angebot soll die Mobilität im ländlichen Raum verbessern und wird drei Jahre lang getestet.

Google setzt auf eigenen Atomstrom • Nach Microsoft setzt auch Google auf Atomkraft, um Rechenzentren in Zeiten stromhungriger Künstlicher Intelligenz zu betreiben. Der Internet-Konzern will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen. Bis 2035 soll die Leistung 500 Megawatt erreichen. Zum Vergleich: das Kohlekraftwerk Datteln4 hat eine Maximalleistung von 1.100 Megawatt.

Frankfurter Buchmesse wird eröffnet • Nach der Verleihung des Deutschen Buchpreises gestern Abend wird heute die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Ehrengastland Italien wird bei der Eröffnungsfeier um 17 Uhr von Kulturminister Alessandro Giuli vertreten. Mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde der Roman "Hey, guten Morgen, wie geht es dir?" von Martina Hefter. Erster Publikumstag bei der Buchmesse ist am Freitag.

Sarah Connor protestiert in Walbecken • Die deutsche Sängerin Sarah Connor ist heute bei einer ungewöhnlichen Protestaktion dabei. Sie will sich vor einem Berliner Reisebüro in ein kleines Aquarium ohne Wasser legen, um symbolisch zu zeigen, wie wenig Platz Wale in Meeresparks haben. Connor will gemeinsam mit der Tierschutzorganisation PETA den Reisekonzern TUI auffordern, Marineparks mit gefangenen Orcas aus ihren Urlaubsangeboten zu streichen.

