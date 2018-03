Der hohe Krankenstand ist an vielen Orten und Einrichtungen in NRW spürbar. Die Märkischen Kliniken in Lüdenscheid verschieben seit Montag (05.03.2018) geplante Untersuchungen und Operationen. Pflegestationen und Intensivstation seien voll belegt, es kämen täglich fast doppelt so viele Patienten in die Notaufnahme als üblich. Auch in anderen Kliniken im Märkischen Kreis ist die Lage angespannt. Das Deutsche Rote Kreuz meldete, dass in der Gegend Blutreserven langsam zur Neige gingen. Es fehlten gesunde Menschen, die Blut spendeten.

Auch im Lukaskrankenhaus in Neuss ist die Situation nach wie vor angespannt. " Es ist voll in den Zimmern, aber wir müssen keine Patienten abweisen ", sagte eine Sprecherin des Krankenhauses. Derzeit gebe es dort 50 Patienten, die isoliert würden, um eine Ausbreitung der Viren zu verhindern.