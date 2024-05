Tausende Schwarz-Gelbe feierten auf Weg zum BVB-Stadion

Die Fans starteten bei bestem Wetter am Feiertag von der Möllerbrücke in Dortmund und sangen sich warm für das Halbfinal-Hinspiel gegen das Star-Ensemble von PSG. Schon einige Stunden vor Beginn des Fan-Marschs um 18 Uhr waren die Straßen und Gehwege rund um die Möllerbrücke voll mit BVB-Anhängern in schwarz-gelber Kleidung.

In Dortmund kam es wegen des Marschs kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen. Die gute Stimmung der Dortmunder Fans war auch im Stadion zu spüren und übertrug sich offenbar auf die Mannschaft: Der BVB gewann das Hinspiel dank eines Tores von Angreifer Niclas Füllkrug mit 1:0. Das Rückspiel findet am Dienstag in Paris statt.