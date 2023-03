Keine Panik: Das ist bisher über die Corona-Variante "Arcturus" bekannt

Pandemie-Beschränkungen adé: Schon seit einiger Zeit läuft das Leben in Deutschland wieder in seinem alten Rhythmus - wie in Vor-Corona-Zeiten. Derweil breitet sich in Indien eine neue Corona-Variante aus.

Was für eine Variante ist das?

Es handelt sich um eine neue Omikron-Untervariante namens XBB.1.16. Ihr Beiname: Arcturus. Die Variante ist also benannt nach dem hellsten Stern des Nordhimmels. Laut WHO ist die XBB-Gruppe, der die Variante zuzuordnen ist, weltweit auf dem Vormarsch und hat fast überall die zuvor dominanten Varianten BA.5 und BA.2 verdrängt - auch in Deutschland.

Laut aktuellem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts ( RKI ) liegt der Gesamtanteil der rekombinanten Omikron-Variante XBB.1 einschließlich aller Sublinien bereits bei 56 Prozent. BA.5 liegt dagegen nur noch bei 24 Prozent, BA.2 bei 16 Prozent.

Was ist an Arcturus besorgniserregend?

Die Corona-Variante "Arcturus“ hat die Infektionszahlen in Indien innerhalb von 14 Tagen um 281 Prozent ansteigen lassen. Im gleichen Zeitraum sollen die Todeszahlen um 17 Prozent gestiegen sein. Diese Zahlen verbreitete der indische Kinderarzt Vipin Vashita, der Mitglied in der WHO-Vakzin-Gruppe ist, via Twitter: