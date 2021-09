NRW-Wahlanalyse: Diese Lebensverhältnisse haben das Ergebnis geprägt

Denn in der Analyse wird klar: Union und SPD punkteten vor allem dort, wo man es von ihnen erwartet hätte. Während die CDU eher in ländlichen Regionen gewählt wurde, sammelte die SPD vor allem in sogenannten sozial schwächeren Gebieten ihre Stimmen.

Die SPD hat bei dieser Wahl wieder Zugkraft bei ihrer Stammklientel entwickelt. Isabelle Borucki, Parteienforscherin von der Universität Duisburg-Essen und Universität Siegen

Linke, AfD und SPD punkten in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit

Das zeigt sich vor allem darin, dass die Sozialdemokraten im Durchschnitt häufiger in Regionen gewählt wurden, in denen die Arbeitslosigkeit höher war und das durchschnittliche verfügbare Einkommen niedriger. Ähnlich wie die AfD und die Linke, bei der dieser Effekt am stärksten war.

Wo das Einkommen hoch ist, wird FDP gewählt

Noch stärker als bei der CDU zeigte sich der Zusammenhang zwischen Einkommen und Wahlergebnis bei der FDP. Dort, wo das besonders hoch war, konnten die Liberalen auch ihre besten Ergebnisse einfahren.

Kein Muster bei den Grünen erkennbar

Diese Muster sind laut dem Politologen Armin Schäfer nicht überraschend. "Überraschend ist allerdings, dass ein solches Muster bei den Grünen nicht deutlich wird", sagt Schäfer. Abgesehen davon, dass die Chancen der Grünen, gewählt zu werden, vor allem in den dichter besiedelten Städten gut standen, hatten andere soziodemografische Faktoren keinen Einfluss auf das Abschneiden der Grünen.

Das spricht dafür, dass die Zugewinne der Grünen gleichmäßig waren, was auch für Stärke sprechen könnte. Armin Schäfer, Politologe von der Univerität Münster

Selbst die PKW-Dichte, also die Anzahl der Autos pro 1.000 Einwohner, spielte nur eine sehr geringe Rolle, dabei ob die Grünen in einer Region gewählt wurden oder eher nicht.