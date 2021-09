Ergebnisse der Bundestagswahl: So hat Ihre Gemeinde gewählt

Wahlergebnisse auf Gemeinde- und Stadtbezirksebene

Sobald die ersten Ergebnisse aus den Wahlkreisen vorliegen, werden Sie hier sehen, welche Partei in Ihrem Wahlkreis die Nase vorn hat.

Der WDR schaut in NRW genau hin, wie sich die 12,8 Millionen Wahlberechtigten entschieden haben. Im Laufe des Wahlabends finden Sie hier eine Karte mit den Wahlergebnissen aus jeder der 396 Gemeinden in NRW. So sehen Sie genau, wie in Ihrer Heimatstadt oder Ihrem Heimatort gewählt wurde.

In den 15 größten Städten in NRW geht der Blick noch etwas tiefer. Dort sind die Wahlergebnisse auch für die Stadtbezirke abrufbar.

Wahlergebnisse in den Wahlkreisen in NRW

Darüberhinaus werden hier auch die Ergebnisse für die Erst- und Zweitstimmen aus den 64 Wahlkreisen in einer Karte zu finden sein.