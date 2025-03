WDR: Woran liegt es, dass das verloren gegangen ist? Das gab es ja mal stärker.

Lembcke: Ich glaube, das ist verloren gegangen, weil natürlich die Berufspolitiker-Rate auch deutlich nach oben gestiegen ist. Dass auch die Verrechtlichung gewissermaßen der Sprache eine gewisse Rolle dabei spielt. Und Eigenständigkeit und Urteilskraft, was ja Abgeordnete unbedingt auch mitbringen sollten, vielleicht etwas ist, woran es so ein bisschen mangelt. Nicht Kauzigkeit, aber Typen, Personen, Leute, die für sich selber einstehen können, die auch schon selber was im Leben bewirkt haben, an denen man sich auch ein Beispiel nehmen kann. Daran mangelt es ein bisschen beim Personal.

Und wenn das einzieht, dann gibt es glaube ich auch eine Möglichkeit, wieder eigene Tupfer zu setzen, wo die Leute dann auch bereit sind hinzuhören. Authentizität, das ist glaube ich wirklich der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache.

WDR: Die AfD wurde von 20 Prozent der Bevölkerung gewählt. Wäre es klüger, sie mehr einzubinden?

Lembcke: Also grundsätzlich bin ich schon ein Freund davon, dass man zu Spielregen zurückkehrt, die für alle gelten sollen. Aber das würde ich eben nicht nur zu einer Frage derjenigen machen, an die das immer wieder gerichtet wird, nämlich alle anderen Parteien außer der AfD. Ich finde, die AfD muss selber mal beweisen, dass sie dazu in der Lage ist. Es geht um Vertrauen, das ist eine Schlüsselkategorie des deutschen Parlamentarismus. Und Wahlen im Parlament, durch die Geschäftsordnung organisiert, sind auch Vertrauensbeweise. Vertrauen kann man schenken, wenn die Person es auch verdient.

Ich würde schon sagen, dass diese Diskussion nicht immer nur die Klugheitsregeln für die anderen Parteien ansprechen sollte, sondern: Was macht eigentlich die AfD ihrerseits, um wieder Vertrauen zu gewinnen und tatsächlich als akzeptabel in manchen dieser Ausschüsse oder Funktionen zu erscheinen? Jetzt würde ich nun nicht gerade mit dem Kontrollgremium anfangen, da warten wir mal das Gutachten des Verfassungsschutzes ab, sondern mit den Ausschüssen, als Vorsitzende. Dass man da zeigt: Dieser Mann steht für diese Politik in glaubwürdiger Weise – diese Frau hat ein bestimmtes Ergebnis vorzuweisen. Das wäre ja schon mal ein Anfang.