Bluthochdruck: Auch Kinder sind betroffen

Bluthochdruck ist ziemlich weit verbreitet in unserer Gesellschaft, laut Robert Koch Institut hat jeder dritte Erwachsene in Deutschland Bluthochdruck. Nach Schätzungen sind aber auch drei bis fünf Prozent aller Kinder betroffen - das entspricht in Deutschland etwa 400.000 Jungen und Mädchen. Ein Gespräch mit Nicole Müller, Kinderkardiologin und Leiterin der Kindersportmedizin am Universitätsklinikum Bonn.

WDR: Woran erkennen Sie Bluthochdruck bei Kindern?

Nicole Müller: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, denn das ist gar nicht so einfach. Meistens muss man sagen, tut der Blutdruck ja erst einmal gar nicht weh. Die Kinder fallen häufig eher zufällig bei Routineuntersuchungen auf oder wenn sie im Krankenhaus kommen, weil sie irgendwo gefallen sind oder sonst etwas passiert ist. Zum Glück haben wir in Deutschland mittlerweile ein gutes Netz an Vorsorgeuntersuchungen.

WDR: Bei Erwachsenen sieht man ja etwa ein hochrotes Gesicht als mögliches Zeichen …

Müller: Bei Kinder kann es sein, dass sie vermehrt Kopfschmerzen oder Schwindel haben oder durch Nasenbluten auffallen. Aber das ist selten. Dann muss der Blutdruck schon ziemlich hoch sein. Man muss das unterscheiden: Habe ich eine organische Ursache oder tatsächlich irgendwo eine Engstelle in irgendeinem Gefäß?

WDR: Was könnte denn passieren, wenn man das nicht feststellt und auch nicht behandelt?

Müller: Je höher der Blutdruck ist und je länger ich das einfach so lasse, desto größer ist die Gefahr, im auch an Bluthochdruck zu erkranken. Wir haben bei den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, präventiv zu arbeiten und eben diese Langzeitfolgen gar nicht erst entstehen zu lassen .

WDR: Was sind denn die Ursachen für Bluthochdruck bei Kindern?

Müller: Es gibt vielfältige Ursachen. Häufig ist es tatsächlich ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, es gibt genetische Ursachen, die eine Rolle spielen. Wir haben auch Kinder, die wirklich anatomisch Veränderungen haben, die eine Nierenentzündung hatten etwa. Die Niere ist ein Organ, das ganz stark an der Blutdruckregulation beteiligt ist. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich das Übergewicht bis hin zur Adipositas, also wirklich einem schweren Übergewicht, was inzwischen leider bei einer zunehmenden Zahl von Kindern und Jugendlichen ein großes Thema geworden ist.