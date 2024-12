Der Bus war unterwegs im Gelsenkirchener Stadtteil Feldmark und kam langsam von der Fahrbahn ab. Dann hörte ein 22-jähriger Fahrgast ein stöhnendes Geräusch. Er ging zur Fahrerkabine und sah, wie der Busfahrer bewusstlos über dem Steuer lag. Kurz stand der Bus still, rollte dann aber wieder los, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr.

Der junge Mann handelte schnell und gut, so die Polizei: Während er die Einsatzkräfte alarmierte, habe er gleichzeitig versucht, den Bus zu lenken, um einen Unfall mit anderen Fahrzeugen zu verhindern. Die Bremse habe er nicht erreichen können.

Kontrollierte Kollision stoppt den Bus

Mehrere Streifenwagen fuhren zum Bus. In Absprache mit der Leitstelle lenkte der 22-Jährige den Bus in die Straße "Am Stadtgarten". Ein Streifenwagen setzte sich vor den Bus und bremste ab - die kontrollierte Kollision brachte den Bus zum Stehen.

Ein Notarzt kümmerte sich um den Fahrer, der dann ins Krankenhaus kam. Der 22-jährige Fahrgast blieb unverletzt, der Streifenwagen wurde leicht beschädigt.

Womöglich Schlimmeres verhindert

Nach dem Vorfall lobte die Polizei den Mut des 22-Jährigen. Ihm sei es womöglich zu verdanken, dass die Fahrt des Busses nicht schlimmer geendet sei und dem Fahrer schnell geholfen werden konnte.

