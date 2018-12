NRW sei durch den Strukturwandel besonders herausgefordert. "Längst sind nicht mehr nur Arbeitslose von Armut betroffen. Es kann jeden treffen" , so Woltering. "Zwei Drittel der erwachsenen Armen arbeitet, ist in Ausbildung oder in Rente - aber es reicht vorne und hinten nicht zum Leben."

Kritik an Sozialpolitik