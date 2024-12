Rund 60 Prozent der Tafeln in Deutschland müssen die Ausgabe von Lebensmitteln rationieren. Andreas Steppuhn, Vorsitzender des Tafel-Dachverbandes, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag), zahlreiche ehrenamtlich betriebene Einrichtungen seien an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen.

Ein Drittel versuche, sich mit temporären Aufnahmestopps oder Wartelisten zu helfen, die sie nach Möglichkeit abarbeiteten. So werde versucht, auch weiterhin so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Grund sei die teils deutlich gestiegene Zahl der Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind.

50 Prozent mehr Tafel-Kunden - seit Beginn des Angriffs-Kriegs

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor knapp drei Jahren ist die Zahl der Menschen laut Tafel-Dachverband deutschlandweit um 50 Prozent gestiegen. Gleichzeitig seien die Lebenshaltungskosten in Deutschland gewachsen, Renten und Löhne aber nicht im gleichen Maße. Das sorge für wachsende Armut.

Sorgt sich über die Lage der Tafeln: Dachverbands-Chef Andreas Steppuhn

Ein weiterer Grund für die prekäre Situation der Tafeln: Vor allem Gemüse, Obst und Brot sind deutlich teurer geworden und für manch einen nur noch durch die Tafeln in ausreichender Menge zu bekommen. Relativ neu ist, dass Künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass Supermärkte besser planen können und so weniger Lebensmittel für die Tafeln übrig blieben, was auch zu Einschränkungen führt.

Das gravierendste Problem, mit dem es die Tafeln derzeit zu tun hätten ist laut der Sprecherin von Tafel-NRW: Der Mangel an Ehrenamtlern.

"Manche Tafeln mussten zuletzt schließen, einfach, weil es keine Fahrer mehr gibt. Zum Beispiel" Petra Jung, Sprecherin der Tafeln in NRW

Mehrere Tafeln - etwa die in Dinslaken und Hamminkeln am Niederrhein - hätten in diesem Jahr schon tage- oder wochenweise schließen müssen, weil Fahrer fehlten, so Jung weiter.

Nachwuchs gesucht - gern unter 80