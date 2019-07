Jazzline: Moers Festival 2019

Juni und wie gewohnt zu Pfingsten setzte sich in Moers eine lange Tradition fort: Bereits zum 48. Mal fand in der Stadt am Niederrhein das Moers Festival statt. 1972 unter dem Namen „Internationales New Jazz Festival“ gegründet, verfolgt das Moers Festival seit fast fünf Jahrzehnten einen besonderen Anspruch. Es ist die Heimstatt für jedwede Form von Musik, die nicht überall und von allen gehört wird. Um diesem Anliegen noch besser gerecht zu werden, beschreiten der Künstlerische Leiter Tim Isfort und sein Team seit zwei Jahren neue Wege. Die Konzerte, die ganz gezielt ein spezielles und ausgesuchtes Publikum ansprechen sollen, finden nicht mehr nur in der Festivalhalle statt. Sondern nehmen sich ihren avantgardistischen Raum auch an diversen Spielorten in der Moerser Innenstadt, im Park und im neu kreierten Festivaldorf.