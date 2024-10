Von Schiras nach Wuppertal: Zwei Schwestern gegen den Pflegenotstand

WDRforyou Reportage. . 15:27 Min. . Verfügbar bis 17.10.2025. WDR. Von Bamdad Esmaili.

In Deutschland herrscht akuter Mangel an Pflegekräften. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gibt es allein im Gesundheits- und Sozialsektor rund 133.000 offene Stellen.

Um diesen Bedarf insbesondere im Gesundheitswesen zu decken, beauftragen viele Krankenhäuser sogenannte "Pflegeagenturen", die ausländische Fachkräfte anwerben sollen. Doch wie einfach ist dieser Weg wirklich? Welche Hindernisse müssen ausländische Pflegekräfte überwinden, wie gestaltet sich ihr Start in Deutschland? Der Film begleitet zwei iranische Schwestern von ihrer Ankunft in Deutschland an bei ihren ersten Schritten – sowohl im Privatleben als auch in einem Krankenhaus in Wuppertal. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.