Unschuldig hinter Gittern verbrannt: Der Fall Amad A.

WDR . . 14:17 Min. . UT . Verfügbar bis 12.09.2099. WDR. Von Andreas Maus, Julia Regis .

Am 17. September 2018 brennt die Zelle des syrischen Flüchtlings Amad A. in der Justizvollzugsanstalt Kleve. Kurz darauf stirbt er an den Folgen des Brands. Es stellt sich heraus: Amad A. war unschuldig, er hätte nie dort inhaftiert werden dürfen. Und auch die offizielle Version des Brandverlaufs wirft viele Fragen auf.