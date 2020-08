Hirschhausen im Knast: Wen wir wirklich im Leben brauchen

WDR . . 43:50 Min. . UT . Verfügbar bis 13.08.2025. WDR.

Wie gelingen Beziehungen und wen brauchen wir im Leben wirklich? Diesen Fragen geht Eckart von Hirschhausen am wohl beziehungsfeindlichsten Ort überhaupt nach.

Er geht in ein Gefängnis und lässt sich dort einsperren. Zwei Tage ist er isoliert von der Außenwelt. Seine Zellennachbarn witzeln darüber, denn sie rechnen in Jahren. Er trifft dort Menschen, die als „knasterfahren“ gelten. Harte Jungs, die nur mit Mühe ihre alten Beziehungen aufrechterhalten. Was bedeutet es, hinter Gittern leben zu müssen? Was macht das mit den Angehörigen und Freunden? Und wie sieht eigentlich eine „Kuschelzelle“ von innen aus?