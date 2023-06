Camping im Ruhrgebiet – Daniel Aßmann unter Campern

WDR. . 15:24 Min. . UT . Verfügbar bis 18.06.2025. WDR.

Unterwegs auf dem Campingplatz Wehlingsheide in Datteln findet Daniel Aßmann die Geschichten, die das Leben schreibt. Aßmann trifft auf Camper, die das Herz auf der Zunge tragen und Einblicke in ihre Parzelle, aber auch in ihr Leben gewähren. Begleitet unseren WDR-Reise-Reporter bei seinen Spontanbesuchen von Stellplatz zu Stellplatz. Echt. Menschlich. Und ganz nah dran.