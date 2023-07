TourTipps - Mit dem Rad am Niederrhein

WDR. . 29:18 Min. . UT . Verfügbar bis 20.07.2025. WDR.

Der Naturpark Maas-Schwalm-Nette am Niederrhein ist nicht nur wunderschön grün, sondern auch eine echte Erlebnisregion: Daniel Aßmann macht eine Fahrradtour nah am Wasser und findet heraus, was man im grenzübergreifenden Naturpark abseits des Radwegs unternehmen kann.