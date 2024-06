TourTipps - Auf dem Tauernradweg

Geht's auf dem Tauernradweg wirklich nur bergab? Tamina Kallert macht die Probe. Start ist bei den berühmten Krimmeler Wasserfällen, sie gehören zu den größten in Europa. Die alpine Radtour beginnt in Österreich und endet in Deutschland. Meistens folgt man der Salzach, um nette Leute zu treffen, Wanderungen oder Besichtigungen zu machen. Tamina Kallert besucht das Porsche Traumwerk in Anger und einen bescheidenen Einsiedler bei Saalfelden. Beim Bartweltmeister Fritz probiert sie die angeblich besten Käsenockerln. Rechts und links des Weges warten auf die Radler immer wieder kleine Abenteuer: In Saalfeld gibt es eine Sommerrodelbahn mit sechzig Kurven auf anderthalb Kilometern und in der Seisenbergklamm kann man eine wilde Canyoning-Tour machen.