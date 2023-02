Was kann Künstliche Intelligenz – jetzt und in Zukunft?

Servicezeit. . 08:00 Min. . Verfügbar bis 28.02.2028. WDR. Von Steffen Berner.

KI gilt als die Technologie der Zukunft. Für manche ist das eine Schreckensvision, für andere kann sie viele Dinge erleichtern: Dennis Horn blickt auf das, was KI heute schon kann und wo aber auch die Grenzen sind. Ein Übersetzungsversuch mit Schülern geht unentschieden aus. Dennis stellt ein Projekt der Sportschau vor, an dem er mitarbeitet und das mit Hilfe von KI Spiele zusammenfasst. Im Gespräch mit Forscherin Aimee van Wynsberghe von der Uni Bonn wird deutlich, dass KI sehr viel Energie braucht und schon allein aus diesem Grund jeder Einsatz gut überlegt sein will.