Folge 7: Akte Waschbär

Mord mit Aussicht - Staffel 5. Staffel 5, Folge 7. . 47:46 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 28.05.2025. WDR. Von Johannes Rotter.

Als Jenny einen Wildunfall mit Fahrerflucht entdeckt, entpuppt sich der tote Waschbär als Mann im Fellkostüm. Paul Schönfelder gesteht überraschend die Unfallfahrt.

Erst als Paul erfährt, dass es einen Menschen getroffen hat, widerruft er seine Beteiligung. Der Tote Patrick Peschel führt Marie und ihr Team in die Welt der Kuschelparties, diskreten Veranstaltungen zum Ausleben anonymer Nähe. Bei der Undercover-Ermittlung im Fellkostüm, bei der nur Heino begeistert mitkuschelt, stoßen Marie und ihr Team auf Neid und Konkurrenz in dem Zirkel, aber auch auf die Verbindung zu Schönfelder. Unterdessen hält Marie in Sachen Nähe Gisbert einmal mehr auf Abstand.