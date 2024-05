Auf der Rialtobrücke in Venedig mit SmashLunatic

Heimwehpixel (Staffel 2). Staffel 2, Folge 6. . 02:03:56 Std. . Verfügbar bis 23.05.2026. WDR.

Ist Vollzeit-Streamerin auch ein Vollzeit-Traumberuf? Davon erzählt Franzi, bekannt als SmashLunatic, während der Erkundung ihrer Minecraft-Welt.

Mit Gaming auf Twitch Geld zu verdienen – diesen Traum hat sich Franzi unter dem Namen SmashLunatic erfüllt. Warum das viel unsichtbare Arbeit ist, erzählt sie Moderatorin Kiara Hufnagel in dieser Folge. Dabei spazieren die beiden in Minecraft über die Rialtobrücke in Venedig. Die ist für Franzi ein Lieblingsort in Real Life und erinnert sie an die gleichnamige Counter-Strike Map. Außerdem erwartet sie in der Show eine Überraschung, die mit ihrer Lieblingsserie "Desperate Housewives" zu tun hat.