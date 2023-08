Kinder des Westens: Ferien mit Freunden

Doku & Reportage . Teil 3 von 3. . 43:35 Min. . Verfügbar bis 03.08.2024. WDR. Von Uli Zahn.

Im dritten Teil des Langzeitprojekts "Kinder des Westens" zeigt der WDR auch dieses Jahr, wie es den Kindern Elijod aus Wuppertal, Shirley aus Herford und Amal aus Rösrath geht.

Die Dokumentation beobachtet seit 2021, wie Kinder, die von Armut betroffen sind, aufwachsen. Moderatorin Anna Planken trifft die Kinder in ihren Sommerferien persönlich. Was hat sich in ihrem Leben geändert? Welche neuen Erfahren konnten sie auch Dank der Unterstützung der Zuschauer:innen machen? Vor allem ihr zukünftiger Traumberuf beschäftigt die Kids. So mancher Zukunftsplan, wie Profifußballer, malende Ärztin oder Feuerwehrfrau, ist mittlerweile einer anderen Ideen gewichen.