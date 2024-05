Kultur am Kemnader See: Zeltfestival Ruhr beginnt

04:04 Min. . Verfügbar bis 18.08.2028.

Mit einer Zaubershow und mehreren Konzerten eröffnet am Nachmittag das Zeltfestival Ruhr. Gut zwei Wochen lang wird das Gelände am Kemnader See zum kulturellen Hotspot im Ruhrgebiet.