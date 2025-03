Die Katastrophe (1/6)

Der Germanwings-Absturz – Zehn Jahre ohne euch | WDR. Teil 1 von 6. . 39:14 Min. . Verfügbar bis 06.03.2030. WDR Online.

Eigentlich ist es für Stefanie Assmann und Klaus Radner ein ganz normaler Arbeitstag. Doch am Vormittag bekommen sie eine schreckliche Nachricht: Ein Germanwings-Flugzeug ist abgestürzt. Und darin saßen ihre Angehörigen: Linda, Maria, Sascha und Felix.

Ein Podcast von Adrian Breda, Sabrina Höbel und Justine Rosenkranz. Alle Hintergründe zum Podcast gibt es hier: germanwings-absturz.wdr.de Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gern: germanwings-podcast@wdr.de Der Podcast „Der Germanwings-Absturz – Zehn Jahre ohne euch“ gibt den Angehörigen eine Stimme. In sechs Episoden zeichnet er ein umfassendes Bild vom Kampf der Hinterbliebenen um Antworten, Gerechtigkeit und Frieden. Er erzählt nicht nur die Geschichte der Katastrophe, sondern macht die Wunden sichtbar, die sie hinterlassen hat. In diesem Podcast geht es um psychische Krankheiten, Tod und Suizid. Wenn es euch gerade nicht gut geht, könnt ihr euch immer kostenlos und anonym an die Telefonseelsorge wenden, per Chat oder Mail über die Website www.telefonseelsorge.de oder unter den Rufnummern 0800 / 111 0 111, 0800 / 111 0 222 oder 116 123. Wir empfehlen euch die ARD Crime Time Dokumentation “Der Germanwings-Absturz – Chronologie eines Verbrechens” in der ARD Mediathek. Der Film rekonstruiert den Absturz, zeigt die Ermittlungen und wie die Angehörigen mit dem Verlust umgehen. https://1.ard.de/germanwingsf1?pc=ga10joe Unsere Podcast-Empfehlung: 0630 – der News-Podcast: https://1.ard.de/0630derNews-Podcast

