Der WDR Doku Podcast über die Folgen der Kölner Silvesternacht

Cut - Das Silvester, das uns verfolgt

Warum lässt uns die Kölner Silvesternacht 2015 bis heute nicht los? Warum prägt diese Nacht auch heute noch politische Debatten oder Social Media Diskussionen? Und wie hat die Nacht unser Sicherheitsgefühl und unser Bild von denen, die zu uns gehören, verändert?



In diesem Podcast gehen wir auf eine Reise: Von 2015 bis Heute. Und sehen: Diese Nacht hat einen Riss in der Gesellschaft hinterlassen. Damals wurden mehr als 600 Frauen Opfer von sexuellen Straftaten. Die Täter: Meist Männer aus Nordafrika. Dieses Täterprofil hat Debatten über Integration, Flucht und Sicherheit verändert. Bis heute. Was haben wir in Sachen Migration und Asyl gelernt, ignoriert und verpasst seit der Kölner Silvesternacht 2015?



Wir reden über Ängste und Angstmacher, Täter und Opfer, die AfD und über ein kleines Dorf in der Eifel, Marmagen. Wir hören die Geschichten derer, die von der Nacht nicht losgelassen werden. So wie uns alle die Silvesternacht 2015 bis heute nicht loslässt. „Cut – Das Silvester, das uns verfolgt“ ist ein Serial-Podcast des WDR, u.a. von den Machern von ”0630 – der News-Podcast”.