The Cruise (1/8): Eine Kreuzfahrt wird zum Horrortrip

The Cruise - Hörspiel-Podcast. Teil 1 von 8. . 50:17 Min. . Verfügbar bis 01.01.2099. WDR Online. Von Edgar Linscheid und Stuart Kummer.

Über Nacht verschwinden 4.000 Menschen spurlos vom Kreuzfahrtschiff "Princess of Wales". Brücke und Maschinenraum sind plötzlich durch Stahltüren versperrt. Der erste Offizier Fletcher und Undercover-Agent Cleary machen sich auf die Suche nach dem Grund. Mit an Bord: bekannte Synchronstimmen wie Tobias Meister (Brad Pitt, Kiefer Sutherland, Jack Black u.a.), Gerrit Schmidt-Foß (Leonardo DiCaprio, Jim Parsons aka Sheldon Cooper), Jan Odle (Will Smith), Marie Bierstedt (Kirsten Dunst), Nana Spier (Thandie Newton, Claire Danes), Irina von Bentheim (Naomi Watts) sowie Karoline Eichhorn, Barbara Auer, Anna Fischer und Christoph Maria Herbst // Von Edgar Linscheid und Stuart Kummer / WDR 2014 // www.hoerspiel.wdr.de

