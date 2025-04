Jasper Caven Reloaded: Neues Diät-Pulver, alter Quatsch

Quarks Science Cops. . 57:05 Min. . Verfügbar bis 19.04.2030. WDR Online.

Nach der "Stoffwechselformel" jetzt also der Diät-Shake "Sanamana": Jasper Caven, selbsternannter Abnehmexperte, vermarktet ein neues Produkt, das Fettverbrennung verspricht - über den Umweg der Leber. Doch was steckt wirklich dahinter? Max und Jonathan nehmen die Rückkehr des Abnehm-Gurus unter die Lupe: Was steckt wirklich drin im Shake? Gibt es Studien zur Wirkung? Und hat Jasper Caven seit seiner letzten Festnahme irgendetwas dazugelernt? Wir sollen für euch ermitteln? → sciencecops@wdr.de

Unser Podcast-Tipp für euch: “CUT – Das Virus, das uns trennt”. Darin geht es um das Corona-Virus und wie es unsere Gesellschaft gespalten hat. Unsere Kolleg:innen vom WDR haben dafür ein Geschwisterpaar getroffen, das sich in der Pandemie fremd geworden ist. Finden sie wieder zusammen? Die Antwort hört ihr in “Cut”. https://1.ard.de/CUT_S02?p=qsc Hier sind unsere wichtigsten Quellen für diese Folge (alle findet ihr auf https://www.quarks.de/podcast/quarks-science-cops-jasper-caven-reloaded) Sanamana: Das Sana7-Konzept (Omos Media GmbH, 2025) https://cdn.shopify.com/s/files/1/0859/9951/8020/files/Sanamana-Sana7-Konzept.pdf?v=1739521623 Aktualisierte S2k-Leitlinie nicht-alkoholische Fettlebererkrankung der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) (Roeb et al., 2022) https://register.awmf.org/assets/guidelines/021-025l_S2k_-NAFLD-Nicht-alkoholische-Fettlebererkrankungen_2022-10.pdf Nicht-alkoholische Fettleber (NAFL) – Platz eins der Fettleber-Diagnosen (Deutsche Leberstiftung) https://www.deutsche-leberstiftung.de/presse/pressemappe/lebererkrankungen/fettleber/nicht-alkoholische-fettleber/ Diabetes und Fettleber (diabinfo - Das Diabetesinformationsportal) https://www.diabinfo.de/leben/folgeerkrankungen/leber.html Kenny, Timothy et al.: Cellular and organismal function of choline metabolism (Nature Metabolism, 2025) https://www.nature.com/articles/s42255-024-01203-8 Choline (EU Rgister of Health Claims) https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register/details/POL-HC-6353

