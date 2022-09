Hilfe, sie sprühen wieder! Die Akte Chemtrails

Blauer Himmel, Flugzeuge und merkwürdige weiße Streifen? Ha! Für Chemtrail-Gläubige ist das kein Zufall, sondern ein perfider Plan, um den Klimawandel aufzuhalten. Dass dabei Millionen Menschen sterben, würde systematisch vertuscht. Die Science Cops erklären, warum diese bekannte Verschwörungserzählung grober Unfug ist - und selbst die Chemmies selbst nicht wissen, was da am Himmel eigentlich so genau passieren soll. Unsere Quellen: https://www.quarks.de/science-cops

