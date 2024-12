Partystimmung mit Jan-Christian Zeller

1LIVE Moving. . 03:43:44 Std. . Verfügbar bis 21.01.2025. 1LIVE.

1LIVE macht am Samstagabend das, was ihr auch macht: Wir feiern, gehen raus, hören laute Musik und tanzen. 1LIVE-Moderator Jan-Christian Zeller nimmt euch mit zu den wichtigsten Konzerten und Partys im 1LIVE Sektor, verschenkt freien Eintritt in euren Lieblingsclub, mixt und spielt tanzbare, Samstagabend-taugliche Musik.