1. Bist du dabei? | Clueso

1LIVE Ikonen. Teil 1 von 4. . 48:59 Min. . Verfügbar bis 28.12.2035. 1LIVE. Von 1LIVE.

Die dritte Staffel der 1LIVE Ikonen erzählt die Geschichte eines Menschen, der seinen Platz in der Welt sucht und ihn am Ende selbst erschafft – mit Udo Lindenberg, Benjamin von Stuckrad-Barre, Max Herre, Elif, Lotte, Curse, Stefanie Kloß, Samy Deluxe, Max Richard Leßmann und vielen mehr. Fragen, Kommentare oder Anregungen gerne an ikonen@1live.de Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2025 ▶ Podcast-Tipp: 0630 - der News-Podcast https://wdr.de/0630

Kapitelmarken: (00:00) Intro: Clueso ist eine Ikone (06:00) Gewinner (14:06) Auf Tour (17:30) Chicago (26:30) Die Schattenseite des Erfolgs (33:57) Udo Lindenberg und Cello (38:23) Alles wird schwieriger (43:00) Das „System Clueso“ wackelt (46:15) Wie geht’s weiter?

Kapitelmarken:

(00:00) Intro: Clueso ist eine Ikone

(06:00) Gewinner

(14:06) Auf Tour

(17:30) Chicago

(26:30) Die Schattenseite des Erfolgs

(33:57) Udo Lindenberg und Cello

(38:23) Alles wird schwieriger

(43:00) Das „System Clueso“ wackelt

(46:15) Wie geht’s weiter?

Audio Download .