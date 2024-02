"Wie man sich trennt" - Gespräch mit Trennungscoach

1LIVE Intimbereich. . 44:10 Min. . Verfügbar bis 11.02.2029. 1LIVE.

Trennungen sind schlimm. Wenn man verlassen wird, fühlt man sich machtlos. Wenn man gehen will, stellt man oft seine Entscheidung in Frage oder fühlt sich schuldig. Torsten Geiling ist Autor und Trennungscoach. Catrin spricht in dieser Folge mit ihm darüber, wie man Gewissheit findet und warum manche Menschen eine andere Person für den Absprung brauchen. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2024

