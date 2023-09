Warum gehen wir fremd? – Nadine Pfeiffer hat Antworten

40:51 Min.

Jede:r 5. ist in einer Beziehung schon mal fremdgegangen, sagt zumindest eine Umfrage. Catrin versucht herauszufinden, was die Gründe fürs Fremdgehen sind und ob die Beziehung, wenn es raus kommt, kaputt ist oder weitergehen kann. Dazu hat sie sich Nadine Pfeiffer eingeladen, die in ihrer Praxis viele Paare hat, bei denen eine:r fremd gegangen ist. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2023

