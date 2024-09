Situationship - Wenn man sich in der Liebe nicht festlegen will

1LIVE Intimbereich. . 45:35 Min. . Verfügbar bis 18.09.2029. 1LIVE.

Bei Beziehungen, in denen Menschen sich häufig sehen, beieinander übernachten, telefonieren, Sex haben, aber nicht bereit sind, alle Commitments einer festen Beziehung einzugehen, spricht man von einer Situationship. 1LIVE-Intimbereich-Hörerin Sarah ist gerade in einer solchen Situationship und spricht mit Catrin über emotionale Bindung, Freiheiten und Offenheit. Wollt ihr auch mal in einer Folge Intimbereich mit Catrin über eure Erlebnisse sprechen? Dann meldet euch unter intimbereich@1live.de. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2024

