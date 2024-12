"Schwarze Früchte" - Neue Serie über queeres schwarzes Leben

1LIVE Intimbereich. . 42:36 Min. . Verfügbar bis 04.12.2029. 1LIVE.

In dieser Intimbereich-Folge geht es um die neue Serie "Schwarze Früchte". Thematisiert wird das Leben queerer und schwarzer Menschen in Hamburg. Lamin Leroy Gibba, Headautor und Hauptdarsteller der Serie, und Autorin Lisa Tracy Michalik sprechen mit Catrin darüber, wie es war diese neue Serie zu erschaffen. Alle Folgen von "Schwarze Früchte" findet ihr in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/serie/schwarze-fruechte/staffel-1/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3NjaHdhcnplLWZydWVjaHRl/1 Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2024

