Pornosucht - Teil 2

1LIVE F**k Forward. . 40:54 Min. . Verfügbar bis 08.09.2021. 1LIVE.

Wenn das Porno-Gucken zum einzig wichtigen Lebensinhalt wird und alles andere hinten anstehen muss, werden Pornos zur Droge. Catrin spricht mit der Psychotherapeutin Charlotte Markert, die an der Uni Gießen über Pornosucht forscht. Wie rutscht man in diese Sucht, was macht sie so gefährlich? Und inwiefern können Pornos unsere Sexualität überhaupt negativ oder auch positiv beeinflussen?

