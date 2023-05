"Nicht schämen" - über die Kraft der sexuellen Fantasien

1LIVE Intimbereich. . 37:59 Min. . Verfügbar bis 21.05.2028. 1LIVE.

Sich mit sexuellen Fantasien auseinanderzusetzen, hilft herauszufinden was wir beim Sex wirklich wollen.", sagt die Sexual- und Paartherapeutin Julia Henchen. Dabei fällt die Beschäftigung mit diesen Fantasien vielen Menschen schon schwer: Aus Scham oder Angst vor den eigenen Fantasien. Manche wissen auch einfach nicht, was für Fantasien sie eigentlich haben. Darüber redet Catrin in dieser Folge mit Julia und klärt auch, wie man Sex

